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Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına yorum yağdı

Serenay Sarıkaya, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafının altında zayıflığı nedeniyle eleştirildi.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 17:58..
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Fi dizisinde oynadığı karakterle dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın, sosyal medyadaki son paylaşımı olay oldu.

Sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte Mikonos'ta yaptığı tatilde çekildiği fotoğraflara beğeni yağarken, son paylaşımının altı, güzel oyuncunun zayıf olduğunu düşünen takipçilerinin kilo alması gerektiği yönündeki yaptığı yorumlarla doldu.

Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına yorum yağdı

"RESMEN KURUMUŞ"

Güzel oyuncu takipçilerinden "Sana ne oldu?", "Squat yap biraz.", "Kilo al artık.", "Kız resmen kurumuş.", "Kız o ne öyle dümdüz!" gibi eleştiriler aldı.

Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına yorum yağdı

Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına yorum yağdı

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