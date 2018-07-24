Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımına yorum yağdı

Fi dizisinde oynadığı karakterle dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın, sosyal medyadaki son paylaşımı olay oldu.

Sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte Mikonos'ta yaptığı tatilde çekildiği fotoğraflara beğeni yağarken, son paylaşımının altı, güzel oyuncunun zayıf olduğunu düşünen takipçilerinin kilo alması gerektiği yönündeki yaptığı yorumlarla doldu.

"RESMEN KURUMUŞ"

Güzel oyuncu takipçilerinden "Sana ne oldu?", "Squat yap biraz.", "Kilo al artık.", "Kız resmen kurumuş.", "Kız o ne öyle dümdüz!" gibi eleştiriler aldı.



