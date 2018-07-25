Fiat'ın CEO'su yaşamını yitirdi

1995 yılındaki Srebrenitsa'daki soykırımda eşi, iki oğlu ve birçok akrabasını kaybeden, ardından adalet için 23 yıl mücadele eden Bosnalı Hatice Mehmedovic son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir'de ayakkabı boyacılığı yapan 64 yaşındaki Bilal Yalçınkaya, yol kenarında bulduğu 5 bin euroyu sahibine teslim etti.

Yerde bulduğu 5 bin euroyu sahibine teslim etti

Robbie Williams ve Türk asıllı eşi Ayda Field çifti 20 milyon dolara malikane satın aldı...

Sağanak yağışlardan dolayı zor günler geçiren Bulgaristan, komşuları Yunanistan ve Türkiye'ye sel uyarısında bulundu.

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İspanyol taksicilerden Uber karşıtı gösteri

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de UBER tartışması yaşanmıştı. Bu tepki sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kendisini göstermeye başladı.