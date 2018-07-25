Fiat'ın CEO'su yaşamını yitirdi

Sabah saatlerinde yoğun bakımdayken tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fiat Chrysler CEO'su Sergio Marchionne, 66 yaşında hayatını kaybetti.
FCA Başkanı John Elkann, "Maalesef korktuğumuz başımıza geldi. Dostumuz vefat etti." sözleri ile kötü haberi açıkladı.
ŞİRKETİN DEĞERİNDE FECİ DÜŞÜŞ
Geçen hafta yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı görevinden ayrılan Fiat Chrysler geçen haftalarda geçirdiği omuz ameliyatı sonrası durumu hızla kötüleşmişti. Bu sabah saatlerinde de beyin ölümü gerçekleşen Marchionne yoğun bakımda olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Şirketin hisseleri Marchionne'nin ölüm haberiyle yüzde 4.10 düşerek 18.49 dolara geriledi.