Serik'te 'Mekik Kelebeği' bulundu

Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Otel'in bahçesinde, dünyada ender rastlanılan 'Mekik Kelebeği' görüntülendi.

UZUN KANATLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Otelin bahçe müdürü Hasan Şengül tarafından tespit edilen Mekik kelebeği, askeri kamuflaj deseni, renkli ve uzun ince kanatlarıyla dikkati çekiyor.

Mekik kelebeği hızlı kanat çırpan ve havada asılı durabilen tür olarak da biliniyor. Geceleri uçtuğu bilinen Mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

TESADÜFEN BULUNDU

Otelin Bahçe Müdürü Hasan Şengül, kelebeği dün, bahçe çalışmaları sırasında tesadüfen gördüğünü söyledi. Şengül, kelebeğin renklerinden dolayı dikkatini çektiğini, Antalya'daki Kelebek Vadisi'ne hediye edeceğini söyledi.