Sertab Erener: Yaşlanmayı biz seçiyoruz

Setab Erener, bir erkinliğe konuk oldu. Four Seasons Bosphorus Hotel’de gerçekleşen organizasyonda, "Biyolojik Yaşı 40’ta Durdurmak ve Telomerler" başlıklı bir konuşma yapan Erener, çocukluk yıllarında kalın bağırsağıyla ilgili bir rahatsızlık geçirdiğini ve 25 yıl boyunca ülseratif kolit hastalığıyla yaşadığını söyledi.

"AMERİKA'DA 3 AMELİYAT OLDUM"

Hastalıkla mücadele ederek, sanat hayatından vazgeçmediğini belirten Erener, "Amerika’da 1 yıl içinde 3 ameliyat geçirdim. Kolay bir şey değildi. Adaptasyon dönemi çok daha farklıydı." diye konuştu.

'YENİLMİYORUM BEN'

Erener, tedavi sürecinde de zorlu bir dönem geçirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bu süreç içerisinde iki albüm kaydettim, konserlerime devam ettim. Ondan önce başka bir hastalığımda da çalışmalarıma devam ediyordum ve baktım ki benim en değerli karakter özelliğim savaşçı ruhum. Yani yenilmiyorum ben. Bir şekilde kendimi tedavi edip, hayata devam etmek istiyorum. Müzik burada çok etkili, çok sevdiğim bir şeyi yaptığım için herhalde. Hep sahneye çıkmaya, konserlere gitmeye, şarkılar yazmaya ve söylemeye devam ettim."

'HAYATA BAKIŞIM DEĞİŞTİ'

Tedavi sonrasında ruhsal olarak da değişmeye karar verdiğini ve bu değişime yogadan başladığını kaydeden Erener, "Siz ne hayal ederseniz, ne düşünmeye başlarsanız sizin etrafınızda hayat öyle organize olmaya başlıyor. Hayat böyle bir şey ve birçok insanla tanıştım. Doktorlardan tutun, yoga hocasına kadar. Oradan Çin, Tayland seyahatlar, içsel çatışmalar ve meditasyon, bütün bunlar tabi beni başkalaştırdı. Hayata bakışım değişti. Hayatı algılama farkındalığımı değiştirdim ve hala değiştiriyorum." ifadelerini kullandı.

"YAŞANMAYI BİZ SEÇİYORUZ"

Erener, sağlıklı ve uzun bir ömür için haftanın 3-4 günü spor yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Kalbinizi 140 atışlara çıkaran bir şeyler yapmanız lazım. Yani o teri atacaksınız, hormanlarınız iyi çalışacak. Yaşlanmayı biz seçiyoruz. Biz kendi kendimizi yaşlandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.