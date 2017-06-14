taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.300
USD
3,5180
EURO
3,9439
ALTIN
143,27
PETR
48,7100

Sessions Rusya iddialarını reddetti

ABD Adalet Bakanı Sessions başkanlık seçimlerinde Kremlin ile Trump ekibi arasında bağ kurulduğu yönünde bilgisi olmadığını söyledi.

14.06.2017 - 00:19
  1. Haberler
  2. Dünya
Sessions Rusya iddialarını reddetti

Sessions Rusya iddialarını reddetti

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Başkan Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasında Rusya ile bağlantıda olduğu iddialarıyla ilgili Senato İstihbarat Komitesi'nde ifade verdi.

TRUMP'LA KREMLİN ARASINDA GİZLİ ANLAŞMA VAR MI

Komite'nin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı, Trump'ın kampanya ekibiyle Kremlin arasında başkanlık seçimi sırasında gizli bir anlaşma olup olmadığı konusunda herhangi bilgisi olmadığını söyledi.

"HERHANGİ BİR KİŞİNİN RUSLARLA İLETİŞİMİ VAR MI BİLMİYORUM"

"Rus ya da başka bir yabancı yetkiliyle ABD'deki herhangi türden bir kampanya ya da seçimle ilgili olarak asla buluşmadım ve iletişim kurmadım" diyen Sessions, "Trump kampanyası ile bağlantılı herhangi bir kişinin, böyle bir iletişim içinde olduğuna dair herhangi bir bilgim yok" ifadelerinde bulundu.

Sessions Rusya iddialarını reddetti

"KORKUNÇ VE TİKSİNDİRİCİ BİR YALAN"

Adalet Bakanı ayrıca "35 yıldır onurla hizmet ettiğim bu ülkeye zarar verecek şekilde Rusya hükümetiyle yapılmış herhangi bir gizli anlaşmaya katıldığım ya da demokratik sürecimizin bütünlüğünü zayıflattığım iması korkunç ve tiksindirici bir yalandır" dedi.

Sessions Rusya soruşturmasının başına getirilen FBI eski Başkanı Robert Mueller'e güvendiğini de ifade etti.

Sessions Rusya iddialarını reddetti

SENATONUN DİNLEDİĞİ EN ÜST DÜZEY İSİM

Adalet Bakanı, Senato İstihbarat Komitesi'nin Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak dinlediği en üst düzey isim oldu. Trump'ın görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski Başkanı James Comey geçen hafta Perşembe günü komiteye ifade vermişti.

Jeff Sessions, FBI eski Başkanı Comey'nin görevden alınmasını Trump'a kendisinin önerdiğini söyledi. Sessions "FBI'da yeni bir başlangıç yapılmasının en uygun şey olacağı aldığım en iyi karardı" diye konuştu.

Sessions Rusya iddialarını reddetti

İlginizi Çekebilir
Kenya'da 7 katlı bina çöktü
Başkent Nairobi'de çöken apartmanın enkazında en az 15 kişi kaldı
Belarus: Rusya'ya bağımlılığımız tehlikeli düzeyde
Belarus Başbakan Yardımcısı Semaşko, Belarus'un petrol ve doğalgazda Rusya'ya bağımlı olmasını, tehlikeli bir durum olarak nitelendirdi.
İsveç'te kamyonet yayaların üzerine sürüldü
Başkent Stockholm'de yayaların arasına kamyonetle giren sürücü sorgusunun ardından tutuklandı.
AB'den üç ülkeye ihlal prosedürü
AB, mülteci almayı reddeden Çekya, Macaristan ve Polonya'nın AB kararlarını yok saydıkları gerekçesiyle yasal işlem başlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 tatbikatı

1
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM