Sevgilisinin ailesi Öykü Gürman'ı istemedi

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Başbakan: Tutuklamalarla ilgili güvence vermedik

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AB Komisyonu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'ye yapılan mali yardımların kısılması için teklif hazırladıklarını açıkladı.

Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

Son yaptığı işlerle istediği ve beklediği başarıyı yakalayamayan Mahsun Kırmızıgül, yine deneyecek.

Menajer Batur Altıparmak, Beşiktaş yönetimiyle görüşmediğini, Mehmet Topal'ın F.Bahçe ile 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu söyledi.

Mehmet Topal'ın menajeri: Beşiktaş ile görüşmedim

Türk Hava Yolları'nın üçüncü çeyrek net karının 2.4 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Türk Hava Yolları'nın üçüncü çeyrekte net karı 2.4 milyar lira oldu

Avrupa’nın en büyük yatırım bankası 97 bin olan işçi sayısını yarıya düşürebileceğini açıkladı.

1 ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor Sigortası ve yeterli parası olmayan binlerce hasta, farklı kentlerde kurulan ücretsiz mobil sağlık kliniklerinde tedavi oluyor.

2 AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor AK Parti'nin bazı ilçe teşkilatları, 10 Kasım'da Atatürk'ün kabrini ziyaret edecek.

3 Hukukçu Yanık: Bilmeden ByLock indirebilirsiniz Hukukçu Derya Yanık, ByLock soruşturmalarında mağdur olduğunu söyleyen kişilere değindi.

4 İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti İsrail'in kendisine nüfuz sağlaması için gizli temaslar kuran İngiliz Bakan Priti Patel, detayların oraya çıkması sonucu istifa etti.

5 CHP'li Mustafa Balbay Başbakan Yıldırım'a hakaret etti Vergilerle ilgili yapılan düzenlemelerin Meclis'ten geçmemesini isteyen CHP'liler, sistemi tıkamak için yine tartışma çıkardı.

6 Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu Avrupa'da bazı liderlerin sorun çıkarmak için elinden geleni yaptığını belirten Gül, güçlü diplomasiden yana olunması gerektiğini söyledi.