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Sevgilisinin ailesi Öykü Gürman'ı istemedi

Öykü Gürman’ın sevgilisi Semih Şenzibe’yle aşkını ortaya çıkarması kriz yarattı.

09.11.2017 - 08:38
  1. Haberler
  2. Magazin

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Yavuz Bingöl'den ayrıldıktan sonra aradığı aşkı bir türlü bulamayan Öykü Gürman, yine hüsrana uğradı. Gürman’ın üç ay birlikte olduktan sonra, ayrıldığı Frankfurt Havalimanı’nın güvenlik müdürü Semih Şenzibe’yle yollarını ayırma sebebi ortaya çıktı.

AİLE BU İLİŞKİYE ONAY VERMEDİ

Şarkıcının, Almanya’daki konserinden dönerken tanıştığı Şenzibe’yle sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ilişkisinin bitmesine sebep oldu. Sevgilisinin ısrarı üzerine Gürman, sosyal medyadan fotoğraf paylaşınca, ikilinin aşkı basına yansıdı. Çıkan haberleri gören Şenzibe’nin ailesinin ise beraberliklerine onay vermediği iddia edildi.

"AİLEN İSTEMİYORSA BİTİRELİM"

Şarkıcıyı istemeyen aile, “Evlenmeni istemiyoruz” diyerek ilişkiye karşı çıktı. Şenzibe ise ailesinin düşüncelerini sevgilisiyle paylaşınca, ikilinin aşkları kısa sürede bitti. Şarkıcının, beraberliklerini devam ettirmek isteyen güvenlik müdürüne, “Ailen istemiyorsa, bitirelim. Uzatmanın anlamı yok. Zaten fotoğrafı da sen paylaşmamı istemiştin.” dediği öğrenildi.

Şarkıcı, sekiz ay evli kaldığı Yavuz Bingöl’den ise 1.5 yıl önce boşanmıştı.

Sevgilisinin ailesi Öykü Gürman'ı istemedi

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