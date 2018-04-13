Seydibeşir’de kör edilen 15 bin Mehmetçik

Selen KALDIRIM / [email protected]

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yorgun düşmüş askerlerin kimi şehit oldu, kimi gazi, kimi ise esir… Tarihin yürek burkan tozlu sayfalarından birinde, Büyük Savaş’ta İngilizlere esir düşen 15 bin Türk askerinin acımasızca katledilmesi anlatılıyordu…

150 BİN TÜRK ASKERİ MISIR’DA ESİR ALINDI

Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere esir düşen 150 bin Türk askerinden 15 bini, Mısır’ın İskenderiye şehrindeki Seydibesir Kuveysna Osmanli Useray-i Harbiye Kampı’na hapsedildi. Burada savaş sırasında Filistin’de esir düşen Osmanlı askerleri tutuluyordu.

ACIMASIZCA İŞKENCE GÖRDÜLER

2 sene boyunca burada esir tutulan askerlerimize acımasızca ne kadar işkence varsa yaptılar; eziyet, ağır hakaret ve aşağılamaya maruz kaldılar. Hayatını kaybedenler bir yana, esir kamplarında sağ kalan askerler ölmek için dua ediyordu.

ERMENİLER İNGİLİZLERİ KIŞKITIYORDU

Ardı arkası kesilmeyen işkenceler, Ermeniler yüzünden daha da artmıştı; Türkçe bilen bazı Ermeni askerlerinin yanlış ve kışkırtıcı çevirileri, İngiliz komutanlarını Türk askerine karşı doldurarak adeta azılı bir düşman haline getirdi.

SAVAŞ BİTTİ, İNGİLİZ'İN ZULMÜ BİTMEDİ

Savaş bitmişti ama gördüğü işkencelerden dolayı ölen askerlerimiz dışında hala hayatta olanları teslim etmek İngilizler’in işine gelmiyordu. Çünkü olası bir başka savaşta Osmanlı askerleriyle tekrar karşılaşma ihtimalleri vardı. Çözüm ise yapılanları duyduğumuzda kanımızı donduran toplu bir katliamdı!

KİMYASAL DOLU HAVUZDA TOPLU KATLİAM!

Askerlerimiz mikrop kırma bahanesiyle krizol (yakıcı kimyasal) dolu havuzlara sokuldu. Sudaki oyunu fark eden Türk askerleri çıkmak için cebelleşse de, İngilizler dipçik darbeleriyle buna izin vermedi. Vucütları yanmaya başlayan Mehmetçikler, başını suya sokmamak için direniyordu. İngilizlerin havaya açtığı uyarı ateşleri, askerleri bunu yapmaya mecbur bıraktı ve ölmemek için çömelerek başlarını suya soktular.

15 BİN MEHMETÇİK KÖR OLDU

Başını krizol dolu sudan çıkaran artık göremiyordu. Gözleri yanan askerlerimiz kör oldu. Suya girmek için bekleyen diğer askerin direnişi fayda etmedi… Tam 15 bin Türk askerinin gözleri vahşice kör edildi.

TBMM’YE SUNULSA DA SONUÇSUZ KALDI

Bu vahşet, 25 Mayıs 1921 tarihinde TBMM'de görüşüldü. Mısırda gerçekleşen katliamda 15 bin vatan evladının gözlerinin kör edildiğini, bunun faili olan İngiliz tabibin, garnizon komutanının ve askerlerinin cezalandırılması icin TBMM'nin teşebbüse geçmesi istendi. Büyük Savaş sonrası devletin binbir türlü sorunu vardı, bu yüzden yaşanan vahşet tarihte asılı kaldı.

SİZ UNUTMAYIN

Seydibeşir başlı başına insanlık suçu; soykırım ve işkence merkezi. Ne tarih, ne de Türk milleti bu katliamı hiçbir zaman unutmadı, unutmayacak.