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Sezgin Tanrıkulu Amerikalıların istediği gibi konuştu

Terör soruşturmasında tutuklanan Amerikalı papazın durumunu değerlendiren Tanrıkulu, iddiaları "saçma sapan" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 08:10..
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Sezgin Tanrıkulu Amerikalıların istediği gibi konuştu

sezgin

Amerikalı papaz Andrew Brunson'un terör soruşturmasında tutuklanması Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

Amerika küstah tehditlerle Türk yargısına istediğini yaptırmaya kalksa da papaz Brunson ev hapsinde tutulmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Amerikalıların istediği yönde açıklamalarda bulundu.

"SERBEST BIRAKILSIN"

Papaz Brunson'un bir an önce serbest bırakılmasını isteyen CHP'li vekil, "Adam 2 yıldır tutuklu. Saçma sapan iddialar var. Avukatlarını tanıyorum, benim arkadaşlarım. Saçma sapan iddialar var.." dedi.

Sezgin Tanrıkulu Amerikalıların istediği gibi konuştu VİDEO


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