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Sezgin Tanrıkulu TEKNOFEST'e katılmadı

İHA'lara alerjisiyle bilinen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun adresi TEKNOFEST yerine ContemporaryIstanbul oldu.

AA | 20.09.2018 - 14:27..
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Sezgin Tanrıkulu TEKNOFEST'e katılmadı

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı.

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ TEKNOFEST'TE

TEKNOFEST, gençler başta olmak üzere bütün Türk halkının büyük ilgisiyle karşılandı. Festivale katılım yüksek sayıda gerçekleştirken, sergilenen İHA'lar en çok dikkat çeken ürünlerin başında geldi.

Sezgin Tanrıkulu TEKNOFEST'e katılmadı

Sezgin Tanrıkulu TEKNOFEST'e katılmadı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise TEKNOFEST'e katılmadı, soluğu ContemporaryIstanbul'da aldı.

Sezgin Tanrıkulu TEKNOFEST'e katılmadı

Sezgin Tanrıkulu TEKNOFEST'e katılmadı

Sezgin Tanrıkulu TEKNOFEST'e katılmadı

Sezgin Tanrıkulu TEKNOFEST'e katılmadı

Sezgin Tanrıkulu TEKNOFEST'e katılmadı

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