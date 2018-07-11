Shaolin Rahipleri gösterilerle kungfuyu tanıtıyor

Kendilerini dünyevi zevklerden arındırmak ve Shaolin Kungfu Sanatı'nı en üst seviyede öğrenmek isteyen çocuklar, 6 yaşından itibaren yaşadıkları bölgedeki tapınaklarda eğitim görmeye başlıyor.

RAHİP UNVANI ÖDÜLÜ

Zorlu eğitim süreçlerinden geçen çocuklar, zaman ilerledikçe kungfu sanatını en ince ayrıntılarına kadar öğrenip rahip unvanını alıyor.

Shaolin Rahipleri olarak adlandırılan gruplardan 300 kişilik Henan Art Troupe'nin 26 üyesi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından gerçekleştirilen 57. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması için Bursa'ya geldi.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYORLAR

Rahiplerin, Wang Yang liderliğinde, festival boyunca kentin çeşitli bölgelerindeki gösterileri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Ayakkabı, kıyafet ve saç kesim şekline kadar uyum içinde olan grup üyeleri, gösterileri sırasında acıyı hissetmiyor.

Sırtlarında ve karın bölgelerinde sopalar kırılan, mızrakların üzerinde taşınan, tek parmakları üzerinde amuda kalkan ve vücutlarını adeta lastik gibi şekilden şekle sokan rahiplerin gösterileri, izleyenleri kendilerine hayran bırakıyor.

Henan Art Troupe grubunun başrahibi Shi Yang Cen, Bursa'ya, yaşları 15-18 arasında değişen 26 kişilik grupla geldiklerini belirterek, 300 üyeye sahip topluluğun 1987 yılından beri varlığını sürdürdüğünü anlattı.

"İŞİMİZ SADECE KUNGFU"

Çocukların basit hareketlerden başlayıp zorlu süreçlerden geçerek kungfu öğrendiğini vurgulayan Shi Yang Cen, "Başarının sırrı, istikrarlı çalışmaktan geçiyor. Eğitimler tapınaklarda veriliyor. Çocuklar çok zorlu süreçlerden geçiyor. Başlangıçta zor ama adım adım ilerledikçe alışıyorlar. Bizim işimiz sadece kungfu." dedi.

BİRÇOK ÜLKEDE GÖSTERİ YAPTILAR

Shi Yang Cen, ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Avusturya, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, Kanada, İsviçre, Japonya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve adını hatırlayamadığı birçok ülkede gösteri yaptıklarını söyledi.

"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL"

Shi Yang Cen, "Kendi ülkemizi ve kungfu kültürünü tanıtmayı amaçlıyoruz. Gruptaki herkes rahip unvanına sahip. Bundan dolayı herkesin saç kesim modeli ve kıyafetleri aynı. Türkiye çok güzel. Sokaklarda ya da festival alanlarında insanlar bize ilgi gösteriyor. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Dünyadaki tüm ülkelerde gösteri yapıp kungfu kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.