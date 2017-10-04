Shostak: Dünya dışı varlıklar kanıtlanacak

Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması Enstitüsü'nde çalışan gökbilimci Seth Shostak, Samanyolu'ndaki 100 milyar gezegenin çoğunda potansiyel olarak yaşam olduğunu söyledi.

VAR MISINIZ KAHVESİNE?

Dünya dışı akıllı varlıkların 20 yıl içinde bulunacağını savunan Shostak, önümüzdeki 20 yıl içinde kanıtlanacağına dair herkesle ‘bir fincan kahvesine' iddiaya girebileceğini söyledi.

Son 20 yılda evreni kavrayışımızın kayda değer bir biçimde arttığını belirten Shostak, şuan dünya dışı varlıklara ev sahipliği yapabilecek kaç adet gezegen olduğunun bilindiğini ifade etti.





100 MİLYAR GEZEGENİN ÇOĞUNDA YAŞAM VAR

Newsweek'in aktardığına göre Samanyolu'nda yaklaşık 100 milyon yıldız ve 100 milyar gezegen bulunurken, bunların çoğunun ‘potansiyel olarak yaşanabilir' olduğu belirtildi.





Shostak, dünya dışı yaşamın varlığıyla ilgili mevcut anlayışımız hakkında çok az şey söyleyebileceğini çünkü bunun henüz bulunmadığını vurgularken, basit dünya dışı yaşam formlarının yakın gelecekte bulunabileceğini dile getirdi.

"DAHA FAZLASINI BULABİLİRİZ"

Shostak, "Küvetinizin köşesinde olan türden mikrobik yaşam bulabiliriz. Yakında daha fazlasını bulabiliriz. Ama bence bunu görecek kadar yaşayacağız." dedi.

İLETİŞİME GEÇİLME İHTİMALİ DÜŞÜK Öte yandan Shostak, dünya dışı akıllı varlıklarla iletişime geçme ihtimalimizin düşük olduğunu belirtti:

"500 ışık yılı uzaktalarsa, 500 yıl eskiye dayanan bir sinyal duyacaksınız. Ve eğer ‘Merhaba biz Dünyalı'yız, nasılsınız?' diye geri cevap yollarsanız, onlardan tekrar bir cevap almanız 1000 yıl sürecek. Tabii cevap alırsanız. Ama en azından orada olduklarını bilirsiniz."