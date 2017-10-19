Şi Cinping, Çin'de kendi dönemini ilan etti

Çin'in en büyük siyasi oluşumu olan Komünist Parti kongresi, dün Pekin'de sıkı güvenlik ortamında açıldı.

Çin Başkanlarından Şİ Cinping, yaklaşık üç buçuk saat boyunca başkentte bulunan 2.000'den fazla delegeye hitap etti. Şi'nin geniş kapsamlı konuşması Çin'in "Yeni Çağ'da Komünist Parti ile daha güçlü" kendine güvenen bir vizyon ortaya koydu.

Şİ'DEN YENİ DÖNEM VURGUSU

Şi'nin yeni döneme ilişkin verdiği önem, 3,5 saatlik konuşmasına da yansıdı. Devlet Başkanı konuşmasında tam 36 kez "yeni dönem" terimini kullandı.

Şi, "Uzun süredir yoğun bir çalışma üzerinde durduğunuz Çin karakterli sosyalizm yeni bir döneme girdi; bu ülkemizin gelişiminde yeni bir tarihi süreç" dedi.

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DEV GÖVDE GÖSTERİSİ

Yıllardır kapalı kapılar ardında yapılan Komünist Parti kongresi, yeni dönemin önemine vurgu için 1,4 milyar Çinliye ve uluslararası basın ile tüm dünyaya açık bir şekilde gerçekleştirildi.





Şi, eski Komünist Parti Genel Sekreteri ve eski Cumhurbaşkanı 91 yaşındaki Jiang Zemin de dahil olmak üzere Çin Ulusal Halk Kongresinde bulunan 2 bini aşkın delegeye seslendi. Kongrede ÇKP Merkezi Komitesi üyeleri, ÇKP Politbüro Komitesi ve Politbüro Daimi Komitesi üyeleri yenilenecek. Kongre yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

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YENİ DÖNEMİN İPUÇLARI

Şi'nin yeni döneminde ekonomik yatırımların ağır bastığı görülüyor. 3 buçuk saatlik konuşmanın büyük bir bölümü ekonomik girişimlere dayanıyor. Yeni dönemde, yabancı yatırım için piyasa erişimini rahatlatacağını, hizmet sektörüne erişimini genişleteceğini ve döviz kurunu ile finansal odaklı reformun güçlendirileceğini belirtirken, devlet firmalarının da ekonomik olarak sağlamlaştırılacağına değindi.

Şi, ilk döneminde pek çok kişiyi piyasa odaklı reformlar beklediği için hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu hayal kırıklığı ise "yeni dönem" ile yerini sevince bırakacağa benziyor.

İZOLE OLMAYACAĞIZ

Şi, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD politikasına da dolaylı bir göndermede bulundu. Çin'in dış dünyayla tam olarak ilgileneceğini ve iklim değişikliğiyle mücadele sözü verdiğini söz verdi.

Cinping, "Hiçbir ülke, karşılaştığı zorluklarla tek başına mücadele edemez, dışa açık olmak ve sorunlarla mücadele etmek, yardım etmek önemlidir" diyerek tecrit sisteminden uzak duracaklarını aralarında rahiplerin, olimpiyat madalyası sahiplerinin, çiftçilerin ve astronotların bulunduğu delegelere söyledi.

MODERN SOSYALİST ÜLKE

Şi, Çin'in gelecek planlamalarına da değindi.

Çin'i 2035 yılına kadar "temelde" modernize edilmiş bir sosyalist ülkeye dönüştürmeyi planladıklarını, kentsel ve kırsal alan sakinleri arasındaki gelir farkı önemli ölçüde azaltılan dünyanın en yenilikçi ülkelerinden biri haline geleceğini belirtti. Şi, 2050'ye gelindiğinde, Çin'in dünya sahnesinde önde gelen nüfuzuyla modern bir sosyalist "güçlü güç" haline geleceklerini söyledi.

Bununla birlikte Şi, ülke yönetiminde siyasi reformların da olacağını belirtirken, bunun yönetim anlamında olmayacağını da söyledi. Çin'in siyasal sisteminin halkın temel çıkarlarını korumanın en geniş, özgün ve etkili yolu olduğunun altını çizen Şi, "Sadece mekanik olarak diğer ülkelerin siyasi sistemlerini kopyalamamalıyız" dedi.

Şİ, YENİ "MAO" OLACAK

Yapılacak olan siyasi reformlara ilişkin tüyo veren Şi, parti liderliğinde yapılacak reformlar ile Komünist Parti'nin güçlendirilerek sağlam temeller üzerinde durmasını sağlanmalı dedi. Çin Devlet Başkanı'nın bu sözleri onursal Başkanlık, yani "Mao'luk" iddialarını gündeme getirdi.

Şi ülkede yaşanan rüşvet faaliyetlerinin de bitirilmesi için önemli adımların atılacağını belirtti. Ülkede Bir milyondan fazla kişinin cezalandırılmış ve onlarca üst düzey eski yetkilinin cezaevine rüşvet olayları nedeniyle yolladığını belirten Şi, bunun karşısında en önemli güç yeni dönemdeki Komünist parti yönetimi olacaktır dedi. Şi ayrıca bu mücadele için ezici ve güçlü bir sağlamlığın inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.





ASKERİ ATILIMLAR

Şi'nin reformlarında askeri alanlara ilişkin maddeler de vardı. 21. yüzyılın en iyi ve en kuvvetli askeri birliğini inşa edeceğini belirten Şi, bununla birlikte özgürlük iddia eden Çin'e bağlı Tayvan ve Pekin'in de Çin'den ayrılmasına asla izin vermeyeceklerini, girişme dahi müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Şi, bununla birlikte askeri atılımlar bölümünde nükleer ve balistik füze testleriyle Pekin'i öfkelendiren ve kongre öncesinde de Çin'e bir kutlama mesajı gönderen komşu Kuzey Kore'den hiç söz etmedi.

YOLSUZLUK İLE MÜCADELEDE KRİTİK PROBLEM

Şi müttefiki yolsuzlukla mücadelede önemli bir müttefiki olan Wang Qishan'ın emeklilik yaşının gelmesi nedeniyle gelecek dönemde ayrılabilir ve bu durum Şi'nin kabinedeki elini güçsüz duruma sokabilir. Ancak, Şi, 'nin müttefiki olan Wang Qishan'ın durumunu koruması bekleniyor. Çin'de yazılı olmayan kurallara göre 68 yaşındaki bir kişinin siyasetten emekli olması gerekiyor.

Aynı durum şu anda 64 yaşında olan ve 2022 yılında 68. aşını kutlayacak olan Devlet Başkanı Şi Çinping için de geçerli. 2022 yılında fiilen görev süresi dolacak olan Şi, yaş durumundan dolayı herhangi bir şekilde yeniden Başkan olamayacak.

Ancak burada uygulanacak bir sistem ile partinin başkanını kurucusı "baba" lakaplı Mao ile eşit seviyeye getirecek bir unvanı yeniden canlandırmayı hedefleyen Şi, modern ve yeni nesil Mao olacak iddialarını da gündeme getirdi. Çin'in Kuzeybatı eyalet temsilcilerinden Su Shengcheng' de bu iddiayı doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. "Her yönüyle bir sonraki Başkanımız Mao olarak doğru yolda ilerliyor" sözlerini söyledi.