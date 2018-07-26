Sibel Can: Estetik hüznümü siliyor

Sibel Can’ı, Harbiye Açıkhava’daki konserinde çocukları da izledi. Engincan (26) ile Emir (18) en ön sıradaydı. Ancak Melisa Ural objektiflerden uzak durdu.

"NE GÜZEL EVLATLAR DOĞURMUŞUM"

Yakında ailece tatile çıkacaklarını söyleyen Sibel Can “Oğullarım prens, kızım prenses. Ne güzel evlatlar doğurmuşum. Üçüyle de gurur duyuyorum. Annelerini hiç üzmediler” dedi.

"HÜZÜNLÜ ŞARKI OKURKEN GERGİN SURAT İSTEMEM"

Sibel Can estetikle ilgili, "Yemin ederim, botoks bile yaptıramadım. Ama arada bir milim dokunduruyorum. Hüzünlü şarkı okurken gergin surat istemem. Estetik hüzünlü ifadeyi alıyor.” dedi.