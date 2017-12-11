Sibel Can'ın küçük oğlu gecelerde

Açlıktan ölmek üzere olan kutup ayısının son anları

Tel Aviv'de On binler Netanyahu'yu protesto etti

İran'da doğum günü kutlamak için toplanan bir grup genç, mumdan çıkan yangınla şok yaşadı.

Üniversite öğrencisini taciz ettikten sonra kayıplara karışan sapık, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Modacı Nur Yerlitaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında şehitler için kullandığı "Şehitler mehitler aman yeter" sözleri büyük tepki çekmişti.

Feyza Aktan’la gözlerden uzak bir ilişki yaşayan ve baba olmaya hazırlanan Özcan Deniz, sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan ilk kez el ele

1 En İyi YouTuber Enes Batur Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk yaşandı. Bu sene verilen ödüller arasına yeni eklenen En İyi YouTuber Ödülü, Enes Batur'un oldu.

2 Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı Perşembe günü Fransa ile toplam 62 savaş uçağı için bir anlaşma yapan Katar, şimdi de İngiltere ile söz kesti.

3 Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi Şenol Güneş, Kayseri deplasmanında tokatlı saldırıya uğradığı iddialarına "Ülkemiz güzel ülke o konuları konuşmayalım" diyerek cevap verdi.

4 Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı Kadıköy’de dövmecilik yapan bir kadın, sevgilisi ile telefonda konuştuktan sonra intihar etti.

5 ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar'la görüşecek Trump'ın Kudüs açıklamasından sonra gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel bugün Ankara'ya gelecek.

6 İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak Tarihçi yazar Talha Uğurluel, İsrail'de dindar Yahudilerin etkisinin günden güne arttığını, siyonistlerin güç kaybettiğini söyledi.