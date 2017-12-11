Sibel Can'ın küçük oğlu gecelerde

Sibel Can’ın 10 sene evli kaldığı Sulhi Aksüt’den olan oğlu Emir 17 yaşında oldu.
MEKANA 4 KIZLA GELDİ
Emir Aksüt, önceki akşam Karaköy’deki bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşları 17-20 arasında değişen dört kız arkadaşı kulübe Sibel Can’ın Porsche aracıyla geldi.
Kulüp çıkışı fotoğrafları çekilen Emir Aksüt muhabirlere “Eyvah, annem görmesin” dedi.
KIZLARI ANNESİNİN VİLLASINA GÖTÜRDÜ
Saatler 04.30’u gösterirken Emir Aksüt arkadaşlarını alıp annesiyle oturduğu Beykoz’daki villalarına gitti. Emir ve kız arkadaşı kulüpten VIP minibüsle ayrıldı.