taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8341
EURO
4,5161
ALTIN
153,90
PETR
63,1600

Sibel Can'ın küçük oğlu gecelerde

Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt önceki akşam Karaköy’deydi.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 08:07..
  1. Haberler
  2. Magazin

Sibel Can’ın 10 sene evli kaldığı Sulhi Aksüt’den olan oğlu Emir 17 yaşında oldu.

MEKANA 4 KIZLA GELDİ

Emir Aksüt, önceki akşam Karaköy’deki bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşları 17-20 arasında değişen dört kız arkadaşı kulübe Sibel Can’ın Porsche aracıyla geldi.

Sibel Can'ın küçük oğlu gecelerde

Kulüp çıkışı fotoğrafları çekilen Emir Aksüt muhabirlere “Eyvah, annem görmesin” dedi.

KIZLARI ANNESİNİN VİLLASINA GÖTÜRDÜ

Saatler 04.30’u gösterirken Emir Aksüt arkadaşlarını alıp annesiyle oturduğu Beykoz’daki villalarına gitti. Emir ve kız arkadaşı kulüpten VIP minibüsle ayrıldı.

İlginizi Çekebilir
Ajda Pekkan: Kıbrıs vatandaşlığı aldım
Ajda Pekkan, Tarabya'daki bir mekanda arkadaşlarıyla akşam yemeği yedi.
Özcan Deniz ve Feyza Aktan ilk kez el ele
Feyza Aktan’la gözlerden uzak bir ilişki yaşayan ve baba olmaya hazırlanan Özcan Deniz, sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.
Nur Yerlitaş skandal sözler için hesap verdi
Modacı Nur Yerlitaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında şehitler için kullandığı "Şehitler mehitler aman yeter" sözleri büyük tepki çekmişti.
Ferhat Göçer: Müzik ibadettir
Ünlü şarkıcı, İTÜ’de “Müzik haramdır günahtır” diye bildiri dağıtanlara sert sözlerle karşı çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

99
Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

58
Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

24
Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

17
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar'la görüşecek

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar'la görüşecek

39
İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

23
Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM