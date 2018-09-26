taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.127
Euro
7.2109
Altın
1198.35
Borsa
99292.47
Gram Altın
236.092

Sıcak havanın etkisiyle ciltler kurudu

Yaz sonrası oluşan kuru cilt probleminden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, hiç kimsenin bir yaz mevsiminde birdenbire kırışmadığını söyledi.

İHA | 26.09.2018 - 12:27..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Sıcak havanın etkisiyle ciltler kurudu

Yaz sonrası oluşan kuru cilt problemi hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, Eylül ayında en çok rastlanılan sorulardan bir tanesinin "Ben bu yaz kırıştım, ne yapmak gerek?" sorusu olduğunu belirterek, aslında hiç kimsenin bir yaz mevsiminde birden bire kırışmadığını dile getiriyor. Uzmanlar, bu kırışıklığın sadece uzun yıllara bağlı ortaya çıkan sonuçla beraber daha çarpıcı bir şekilde göründüğünü ifade ediyor.

Sıcak havanın etkisiyle ciltler kurudu

GÜNEŞTEN KORUYUCU KREMLER İHMAL EDİLİYOR

Oluşan kuru cilt probleminin yazın daha fazla açık havada zaman geçirildiği için ortaya çıktığını dile getiren uzmanlar; rüzgar, toz, güneş gibi etkilere cildin daha fazla maruz kaldığını ve bunlara bir de denizden gelen tuz ve havuzdan gelen klorun eklendiğini söylüyor. Konuya yönelik değerlendirmelerini aktaran uzmanlar, “Yazın sıcaktan dolayı nemlendirici ve güneşten koruyucu kremler sürmek ihmal ediliyor. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyan cilde aslında daha az destek olununca da yaz sonunda ‘bu yaz kırıştım ben’ gibi bir düşünce ortaya çıkıyor" ifadelerini kullanıyor.

Sıcak havanın etkisiyle ciltler kurudu

NEMLENDİRİCİ ÜRÜNLERİ DÜZENLİ KULLANIN

Yaz sonu kırışıklık korkusu yaşayanların ciltlerinin düzgün bir şekilde nemlendirmeleri gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yaş ve cilt tipine uygun ürünlerin kullanılmasını öneriyor. Bu ürünlerin düzenli bir şekilde kullanılmasını isteyen uzmanlar, tedavi yöntemleri arasında asit enjeksiyonlarının bulunduğunu da aktarıyor.

Sıcak havanın etkisiyle ciltler kurudu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

297
Memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

Memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

282
ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması

ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması

121
Ersun Yanal İstanbul'da

Ersun Yanal İstanbul'da

87
Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek

Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek

83
Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

60
Avrupa Birliği Türkiye'ye para yardımını kesti

Avrupa Birliği Türkiye'ye para yardımını kesti

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM