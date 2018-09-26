Sıcak havanın etkisiyle ciltler kurudu

Yaz sonrası oluşan kuru cilt problemi hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, Eylül ayında en çok rastlanılan sorulardan bir tanesinin "Ben bu yaz kırıştım, ne yapmak gerek?" sorusu olduğunu belirterek, aslında hiç kimsenin bir yaz mevsiminde birden bire kırışmadığını dile getiriyor. Uzmanlar, bu kırışıklığın sadece uzun yıllara bağlı ortaya çıkan sonuçla beraber daha çarpıcı bir şekilde göründüğünü ifade ediyor.

GÜNEŞTEN KORUYUCU KREMLER İHMAL EDİLİYOR

Oluşan kuru cilt probleminin yazın daha fazla açık havada zaman geçirildiği için ortaya çıktığını dile getiren uzmanlar; rüzgar, toz, güneş gibi etkilere cildin daha fazla maruz kaldığını ve bunlara bir de denizden gelen tuz ve havuzdan gelen klorun eklendiğini söylüyor. Konuya yönelik değerlendirmelerini aktaran uzmanlar, “Yazın sıcaktan dolayı nemlendirici ve güneşten koruyucu kremler sürmek ihmal ediliyor. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyan cilde aslında daha az destek olununca da yaz sonunda ‘bu yaz kırıştım ben’ gibi bir düşünce ortaya çıkıyor" ifadelerini kullanıyor.

NEMLENDİRİCİ ÜRÜNLERİ DÜZENLİ KULLANIN

Yaz sonu kırışıklık korkusu yaşayanların ciltlerinin düzgün bir şekilde nemlendirmeleri gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yaş ve cilt tipine uygun ürünlerin kullanılmasını öneriyor. Bu ürünlerin düzenli bir şekilde kullanılmasını isteyen uzmanlar, tedavi yöntemleri arasında asit enjeksiyonlarının bulunduğunu da aktarıyor.