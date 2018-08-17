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SİHA'ya yeni bir kabiliyet kazandırıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, silahlı insansız hava araçlarına yeni bir özellik kazandırıldığını duyurdu.

DHA | 17.08.2018 - 12:45..
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SİHA'ya yeni bir kabiliyet kazandırıldı

siha

Savunma Sanayii Başkanlığı, "Silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yeni bir kabiliyet kazandırıldı. Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip ANKA-S SİHA ile milli uydumuz üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla tamamlandı" açıklamasıyla bir de video yayınladı.

Bu sayede güvenlik birimlerinin, bulunduğu yerden uzaktaki bir üsten kaldırdığı Anka-S SİHA'yı kontrol ederek, kalktığı üsten de uzaktaki bir hedefi imha etmesini sağlayacağı belirtildi.

"BİR İLK OLDU"

Bu sistemle, İHA'larda sahip olunan anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetinin Anka-S SİHA ile çok daha uzun mesafelere taşındığı vurgulandı. Açıklamada "Uydu üzerinden Anka-S ile yapılan bu atış, ülkemizin milli teknoloji geliştirme çalışmalarında da bir ilk oldu." denildi.

SİHA'ya yeni özellik eklendi

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