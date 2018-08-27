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Siirt'te asfalt çalışmalarına ara yok

Kandil'in partisi HDP'ye yüzde 51 oranında oy çıkan kentte, neredeyse her kapının önüne asfalt döküldü.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 09:21..
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Siirt'te asfalt çalışmalarına ara yok

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, hendek operasyonlarının sürdüğü dönemde teröristlere açık bir şekilde destek verdi.

HDP'li belediyelerin örgüte verdiği desteğin ortaya çıkmasıyla birlikte harekete geçen İçişleri Bakanlığı, belediyelere kayyum ataması yaptı.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Yapılan görevlendirmelerle birlikte bölge halkı hizmetle tanıştı.

Kayyumların yaptığı çalışmalarla, birçok proje hizmete sunuldu.

Bölgede yoğun bir asfalt çalışması da var. Her caddeye ve her sokağa asfalt döken belediye ekipleri, bayram tatilinde bile çalışmalarına devam etti.

Siirt'te asfalt çalışmalarına ara yok

Siirt'te asfalt çalışmalarına ara yok

Siirt'te asfalt çalışmalarına ara yok

Siirt'te asfalt çalışmalarına ara yok

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