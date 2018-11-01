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Sıla-Ahmet Kural aşkı dayakla bitti

Bir döneme damga vuran ve Ahmet Kural'ın Sıla'ya bakışı üzerine birçok güzel sözün söylendiği ilişki dayak iddiasıyla sona erdi.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 15:38..
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Sıla-Ahmet Kural aşkı dayakla bitti

Şarkıcı Sıla, daha önce kendisine tokat attığı için ayrıldığı sevgilisi Ahmet Kural'la barıştı. Ancak şarkıcı sevgilisinin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla ilişkiyi bir kez daha bitirdi ve bu defa mahkemeye başvurup Kural için uzaklaştırma kararı aldırdı.

AKILLARDA O BAKIŞ KALDI

İkilinin ilişkisinden akıllarda kalan ise Ahmet Kural'ın Sıla'ya bakışı oldu. Öyle ki fotoğraf paylaşıldığı zamanlarda; "Ahmet Kural'ın Sıla'ya baktığı gibi" sözü fenomen olmuştu.

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu VİDEO

Sıla-Ahmet Kural aşkı dayakla bitti

AHMET KURAL'IN ÖNCEKİ SEVGİLİSİNİ DÖVDÜĞÜNE KİMSE İNANMAMIŞTI

Kural'ın bir önceki sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları ise havada kalmış. Hatta eski nişanlısı Burcu Kıratlı Ahmet Kural'ı savunarak "değil parmak, kalp bile kıramaz" demişti.

Sıla-Ahmet Kural aşkı dayakla bitti

Sıla-Ahmet Kural aşkı dayakla bitti

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