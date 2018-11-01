Sıla: Ahmet Kural, kafama kül tablasıyla vurdu

Magazin dünyası Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövdüğü iddiasıyla çalkalanıyor. Şarkıcı Sıla, bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne giderek Kural hakkında koruma kararı aldırdı.

"45 DAKİKA SALDIRDI"

Haber Global’da Selahattin Günday'ın haberine göre olay 29 Ekim’de Ahmet Kural’ın evinde saat 04.00 sularında gerçekleşiyor. Ahmet Kural'ın alkollü olduğu belirtiliyor. Sıla, kendi ifadelerinde "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı" diyor.

AHMET KURAL'IN 29 EKİM'DE YAPTIĞI PAYLAŞIM

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