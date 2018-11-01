taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.52535
Euro
6.31535
Altın
1232.695
Borsa
92429.82
Gram Altın
218.834

Sıla: Ahmet Kural, kafama kül tablasıyla vurdu

Kendisini darbettiği iddiasıyla Ahmet Kural hakkında koruma kararı aldıran Sıla, Kural'ın kendisine kül tablasıyla vurduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 17:49..
  1. Haberler
  2. Magazin

Magazin dünyası Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövdüğü iddiasıyla çalkalanıyor. Şarkıcı Sıla, bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne giderek Kural hakkında koruma kararı aldırdı.

"45 DAKİKA SALDIRDI"

Haber Global’da Selahattin Günday'ın haberine göre olay 29 Ekim’de Ahmet Kural’ın evinde saat 04.00 sularında gerçekleşiyor. Ahmet Kural'ın alkollü olduğu belirtiliyor. Sıla, kendi ifadelerinde "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı" diyor.

AHMET KURAL'IN 29 EKİM'DE YAPTIĞI PAYLAŞIM

Sıla: Ahmet Kural, kafama kül tablasıyla vurdu

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
20 bin öğretmen ataması 7 Şubat'ta gerçekleşecek

20 bin öğretmen ataması 7 Şubat'ta gerçekleşecek

13
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

266
Sıla basının karşısına çıktı

Sıla basının karşısına çıktı

231
Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

56
Meclis'te gergin oturum

Meclis'te gergin oturum

82
Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

165
Sıla-Ahmet Kural aşkı dayakla bitti

Sıla-Ahmet Kural aşkı dayakla bitti

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM