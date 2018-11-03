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Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

Şarkıcı Sıla'nın darp raporunda, yüzünde ezilme, kafatasında ödem, ve kollarda ezilme olduğu tespit edildi.

İHA | 03.11.2018 - 09:02..
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Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun birliktelik yaşadığı Ahmet Kural tarafından darbedildiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu’nun şoförü ve bir komşusu tanık olarak dinlenildi.

ÖZEL HASTANEDEN DARP RAPORU

Hergün yeni iddiaların ortaya çıktığı olayda, son olarak Sıla'nın özel bir hastaneden aldığı darp raporu ortaya çıktı.

Rapora göre;

- “Scalp sağda (kafa sağ üst kısmı) ödem (şişlik),

- Yüz sol tarafta ekimoz (morluk) ve ödem,

- Her iki kolda multipul (çok sayıda) ekimozlar, duyarlılık pozitif (yara alan bölgede hassasiyet) ve ödem,

- Her iki diz kapak altı bölgesinde ekimozlar, duyarlılık ve ödem,

- Sağ gluteal (Poponun sağında) ekimozlar...”

Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

KAFAMA KÜL TABLASIYLA VURDU

Olaydan sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren Sıla, "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı" dedi.

Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

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