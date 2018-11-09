Sıla ile Ahmet Kural'ın davası uzlaştırma bürosunda

Denizli Pamukkale'de imalathaneye çevrilen evde 1400 şişe sahte rakı, viski ve votka ile 1500 litre alkol ele geçirildi.

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Ziyaretçi gibi gelip hastaların telefonunu çaldılar

Gaziantep'te bir hastanede tedavi olan hastalara ait toplam 11 adet telefonunu çalan şüpheli şahıslar yapılan çalışmalar ve operasyon sonucu yakalandı.