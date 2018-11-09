taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46765
Euro
6.2017
Altın
1211.2195
Borsa
92662.44
Gram Altın
213.063

Sıla ile Ahmet Kural'ın davası uzlaştırma bürosunda

İkiliye uzlaşıp uzlaşamadıkları sorularak. Taraflar uzlaşamazsa Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

DHA | 09.11.2018 - 16:38..
  1. Haberler
  2. Magazin
Sıla ile Ahmet Kural'ın davası uzlaştırma bürosunda

Savcılık, Sıla'nın darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma  dosyasını, uzlaştırma bürosuna gönderdi.

UZLAŞAMAZLARSA DAVA AÇILACAK

Uzlaştırma Bürosu'nda taraflar tek tek çağırılarak uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulacak. Taraflar, uzlaşırsa soruşturma dosyası takipsizlik kararıyla kapanacak.

Uzlaşmazlarsa  "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis istemiyle Ahmet Kural hakkında dava açılabilecek.

Soruşturmaya ilişkin son kararı, Uzlaştırma Bürosu Savcılığı verecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

479
Trump'tan Erdoğan'a iltifat: Ne kadar yakışıklısın

Trump'tan Erdoğan'a iltifat: Ne kadar yakışıklısın

103
Yurt dışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

Yurt dışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

587
Cumhurbaşkanlığı atama kararları

Cumhurbaşkanlığı atama kararları

45
Berkay'ın artık koruması var

Berkay'ın artık koruması var

170
Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

110
Adriana Lima emekli oldu

Adriana Lima emekli oldu

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM