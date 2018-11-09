Sıla ile Ahmet Kural'ın davası uzlaştırma bürosunda

Savcılık, Sıla'nın darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, uzlaştırma bürosuna gönderdi.
UZLAŞAMAZLARSA DAVA AÇILACAK
Uzlaştırma Bürosu'nda taraflar tek tek çağırılarak uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulacak. Taraflar, uzlaşırsa soruşturma dosyası takipsizlik kararıyla kapanacak.
Uzlaşmazlarsa "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis istemiyle Ahmet Kural hakkında dava açılabilecek.
Soruşturmaya ilişkin son kararı, Uzlaştırma Bürosu Savcılığı verecek.