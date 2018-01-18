Sıla saçlarını boyattı

Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor derken Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı. Herkesi üzen ayrılıkla ilgili taraflar hiçbir açıklama yapmadı.

OTELİN ARKA KAPISINI KULLANDI

Sıla, bir markanın ödül törenine katıldı. Ayrılık sorularından kaçan Sıla'nın törenin yapıldığı otele ne girişi görüntülenebildi ne de çıkışı. Ödülünü alan şarkıcı yine otelin arka kapısından kaçıp evinin yolunu tuttu.

SAÇLAR DEĞİŞTİ

İçerde görüntülenen Sıla, ayrılır ayrılmaz imaj yeniledi. Sıla’nın sarı saçlarını kızıla boyatması da dikkatlerden kaçmadı.

Sıla daha önce de saçlarını kısa kesmiş, ardından yanlarını kazıtarak dikkatleri üzerine toplamıştı.