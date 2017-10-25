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Sıla'nın 10’uncu yıl konseri

Sanat hayatının 10’uncu yılına özel verdiği konserde Sıla'yı ünlü isimler de izledi.

25.10.2017 - 07:19
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Sıla, sanat hayatının 10’uncu yılını verdiği konserlerle kutluyor.

"GARİP BİR HEYECAN VAR"

10 yıllık kariyer hayatındaki sevilen şarkılarını söyleyen Sıla, “Çok kıymetli bir akşam. Bugün ilk solo albümümün çıkalı tam 10 sene oldu. O kadar garip bir heyecan ile uyandım ki bu sabah. Zannedersiniz ilk defa sahneye çıkıyorum” sözleriyle duygularını ifade etti. Şarkıcıyı Ali Ağaoğlu, Pınar Altuğ, Emel Yıldırım ve Simge Sağın gibi ünlü isimler de izledi.

Sıla'nın 10’uncu yıl konseri

AHMET KURAL GİZLİCE DİNLEDİ

Ahmet Kural, sevgilisi Sıla’yı bu konserinde de yalnız bırakmadı. Saatler öncesinden konser alanına gelen oyuncu, Sıla’yı kuliste ziyaret etti. Konseri locadan izleyen Kural, gazetecilere görüntü vermedi. Konser sonunda Sıla, kuliste ekibiyle pasta keserek geceyi sonlandırdı.

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