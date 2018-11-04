Sıla'nın ifadesi: Ölümle tehdit etti

Cumhuriyet savcısına Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü yönünde ifade veren Sıla, ölümle tehdit edildiğini söyledi.

OLAYDA KÜL TABLASI YOK

Kanal D haberden Emrullah Erdi̇nç ve İbrahim Konar'ın haberine göre; ünlü sanatçı Sıla, Ahmet Kural'dan vücudunun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat yediği belirtti.

Sıla verdiği ifadede darp edildiğini doğrularken, kül tablası ile dayak yediği iddialarını ise yalanladı.

"GİT BURADAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Sıla ifadesinde Kural'ın kendisini hem dövdüğünü hem de ölümle tehdit ettiğini belirtti. Sıla ifadesinde konuşmanın bir anda kavgaya dönüştüğünü belirtirken tekme tokat dayak yediğini ve hakaretlere uğradığını söyledi

Sıla darp olayında Kural'ın küllük kullanmadığını söyleyerek o iddiayı ise yalanladı. İfadede Kural'ın elinde küllük olduğu sırada Sıla'ya "git buradan seni öldürürüm" dediği de yar aldı.



