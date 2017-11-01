Şile açıklarında kargo gemisi radardan kayboldu

İstanbul Şile açıklarında bir Türk kargo gemisi ile saat 04.00'te bağlantı kesildi. Bilal Bal isimli yük gemisinin battığı tahmin ediliyor.

ACİL DURUM SİNYALİ ALINDI

Gemiden bu saate EPIRB (Acil Durum Lokasyon Belirten Radyo Vericisi) sinyali alındı. EPIRB cihazı gemi battıktan sonra yüzeye çıkarak veya yüzeyde kalarak kurtarma amaçlı sinyal gönderiyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gemide 10-12 kişilik mürettebat olduğu bildirildi. Kurtarma ekipleri sabah 05.00'ten itibaren gemiden en son sinyal alınan bölgede arama çalışmalarına devam ediyor.