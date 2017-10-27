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Silopi- Habur bölgesindeki tatbikat

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor.

27.10.2017 - 16:23
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Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek sürüyor.

Silopi- Habur bölgesindeki tatbikat

ARAÇLARIN BAKIMI YAPILDI

Tatbikatta bugün zırhlı araçların bakımı yapıldı. Tatbikat alanındaki düzenlemelere de devam ediliyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'de Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın 26 Eylül'de üçüncü safhasına geçildiği, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği bildirilmişti.

Silopi- Habur bölgesindeki tatbikat

Silopi- Habur bölgesindeki tatbikat

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