Şimdi Esad düşünsün

2013 yılında Reyhanlı’daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT) Başkanlığı tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi, sorguya alındı. Nazik ilk sorgusunda saldırıyı planladığını itiraf etti.

PLANLAMA VE ORGANİZASYON İTİRAFI

Nazik’in ön sorgusunda, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca Nazik'in, Reyhanlı patlamalarında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında da detaylı bilgiler paylaştığı, sorgusunda eyleme katılan diğer firari sanıkları da teslim olmaya çağırdığı belirtildi.

Reyhanlı teröristi: Saldırıyı Suriye istihbaratı yaptırdı VİDEO

"TÜRKİYE DEVLETİ ÇOK BÜYÜKTÜR, HESABINI SİZDEN SORACAK"

Sorgusunda Antakya doğumlu olduğunu aktararak ailesi hakkında bilgi veren Nazik, Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf etti.

Emri Suriye istihbaratından aldığını belirten Nazik, "Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak." ifadelerini kullandı.

REYHANLI SALDIRISI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin şehit olduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla şehit sayısı 53’e yükselmişti.

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018’de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yusuf Nazik’in de aralarında bulunduğu firari durumdaki 8 terörist ise kırmızı bültenle aranıyordu.

FETÖ'CÜ SAVCI RAPORU SÜMEN ALTI ETMİŞTİ

Öte yandan, patlama öncesinde MİT tarafından eyleme dair detay veriler içeren bilgi notunun o dönem Reyhanlı Savcısı olarak görev yapan FETÖ mensubu Özcan Şişman’a iletildiği ancak Şişman’ın söz konusu raporu sümen altı ederek patlamanın gerçekleşmesine neden olduğu da ortaya çıkmıştı.