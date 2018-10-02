Şimdi grip aşısı yaptırmanın tam zamanı

Konunun uzmanları tarafından yayınlanan bildiride; gribal enfeksiyonların ekim ile mart ayları arasında görüldüğü, en yaygın olarak aralık ve şubat ayları arasındaki dönemde yoğunlaştığı ve kişilerin bu sebeple grip aşısını yaptırması gerekliliği vurgulandı.

VİRÜS YILDAN YILA DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Grip virüsü türlerinin yıldan yıla değişiklik gösterdiği, bu nedenle yeni grip aşılarının da her yıl formüle edilmesi gerektiği, aşıdan sonra vücudun direnç geliştirmesinin en az iki hafta sonra olduğu belirtilen bildiride, kronik hastalığı olan herkes ile KOAH, astım, diyabet, kalp hastaları ve 65 yaş üzeri yaşlı kişiler ve genel olarak halka yakın çalışan kişilere gribe karşı aşılama yaptırması için çağrıda bulunuldu.

AŞILAMA İLE RİSK YÜZDE 40 İLE 60 ORANINDA AZALIYOR

Grip aşılarının etkisinin seneden seneye değişim gösterdiği, bunun nedeninin ise her yıl hangi virüs türünün yaygın olacağının bilinmediğinden kaynaklandığı, grip aşılaması yapılması halinde gribe bağlı hastalıklar olan zatürre, menenjit ve sepsisin görülme riskinin de aşı sonrasında yüzde 40 ile yüzde 60 oranında azaldığı belirtildi.

AŞI OLMANIN TAM ZAMANI

Grip aşısının güvenilir olduğuna dair açıklama yapılan bildiride, aşı yapılan kişilerin enjeksiyon bölgesi etrafında ağrı yaşadığı, aynı zamanda ateş, mide bulantısı ve kas ağrılarını da hissedilebildiği ancak bu ağrıların yan etkilerinin genellikle hafif ve kısa süreli durumlar olduğu ifade edildi. Grip mevsiminin yaz aylarında değil de kış aylarında yaşanma sebebine de değinilen bildiride, bu durumla ilgili birçok teorinin bulunduğu, en yaygın teorinin daha soğuk iklimde yaşayabilen virüslerin, nem seviyesinin azalması ile görülme sıklığının artması olduğu kaydedildi.

RİSK ALTINDAKİLER DİKKAT

Eylül ve Ekim aylarının yaz mevsiminin sonu okul döneminin başlangıcı olduğu, daha fazla kapalı ortamda kalınması ile daha fazla temas oluştuğu, bu durumun da potansiyel grip virüsünü tetiklediği belirtilen bildiride, risk altındaki kişilerin mutlaka grip aşısı yaptırması önerildi.