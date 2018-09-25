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Simge Fıstıkoğlu anne oldu

Emir Tavukçuoğlu ile evlenen sunucu Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu'nun oğlu oldu.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 07:52..
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SS

Simge Fıstıkoğlu iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile geçen nisan ayında görkemli bir düğün ile dünyaevine girmişti.

Çift şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Bugün doğum yapan Simge, bir erkek evlat sahibi oldu.

Ünlü sunucu hamilelik dolayısıyla Temmuz ayı başlarında ekranlara veda etmişti.

KARDEŞİ MÜJDEYİ VERDİ

Bu güzel haberi Simge Fıstıkoğlu'nun kardeşi Sinem Fıstıkoğlu, "Dünyanın en iyi kardeşi şimdi anne oldu. Maşallah deyin kardeşime, İyi dilekleriniz, her şey için teşekkürler" diyerek sosyal medya hesabından duyurdu.

Simge Fıstıkoğlu anne oldu

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