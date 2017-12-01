Sinan Akçıl sevgilisi Otilia'yı ağlattı

Sinan Akçıl'ın Rumen sevgilisi Otilia Bruma yeni şarkısı 'Devocion'un klibi için önceki gün Romanya'ya gitmişti. Rumen bir model ile kamera karşısına geçecekti. Ama stüdyoda Sinan Akçıl'ı görünce şaşırıp kaldı. Sevgilisinin sürprizi karşısında ağladı. Sinan Akçıl klipte mutfak şefini canlandırdı.

"BİR KERE ALDATIRSA AFFEDERİM"

25 yaşındaki şarkıcı Otilia, popçu Sinan Akçıl ile bir yıldır aşk yaşıyor. Otilia şöyle diyor: ''Seks olmazsa kendimi kadın hissedemem. Sinan bir kere aldatırsa affederim. Her erkek çapkındır. Bazen kaçamak ilişkiyi daha sağlamlaştırır. Ben erkekleri çözdüm.''