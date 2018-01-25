Sinan Çalışkanoğlu: Bu nesil çok dangalak

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, kendisine gelen bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

"FAKİRİM IPHONE 7 ALAMIYORUM"

Bir takipçisi "Merhaba Sinan abi, sizi çok seviyorum. Abi, sizden bir isteğim var. Benim Iphone 7 hayalim var. Abicim, maddi sıkıntılar nedeniyle alamıyorum. Sizin için küçük bir şey ama benim için çok büyük… Sizden ricam, bana bir tane hediye alabilir misiniz? Gerçekten çok mutlu olurum." sözleriyle ünlü oyuncudan cep telefonu istedi.

"DANGALAK"

Takipçisinin mesajını hikaye bölümünden "Böyle bir nesil var işte. Iphone7 hayali kuran dangalak nesil!" sözleriyle paylaşan ünlü oyuncuya tepki geldi.