Sınava kına kaftanıyla geldi

Zonguldak'ta 2017-2018 eğitim sezonunda tek dersini veremeyen ve bu hafta düğün merasimi gerçekleşecek Benli, kına gecesi düzenleyeceği günle çakışan tek ders sınavı için okula geldi.

Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Ereğli ilçesinden sınav için Çaycuma'ya gelen genç kız, kına elbisesiyle sınava girdi.

Hocalar ve öğrenciler ise alışık olmadıkları bu durum karşısında şaşkınlık geçirerek, aynı zamanda resmi nikah yapmış olan gelini tebrik etti.

"KINADAN ÖNCE SINAVA GELDİK"

Sertap Benli'nin eşi Murat Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ereğli ilçesinden geldiklerini ve eşinin İnsan Kaynakları Bölümü okuduğunu belirterek, "Geçmesi gereken tek dersi vardı. O da bugüne denk geldi. Kınadan önce onu bugün sınavına getirdik. Mutluyuz, inşallah sınavından geçer." diye konuştu.

Okul Müdürü Hikmet Yazıcı da okul yönetimi olarak çok farklı bir durumla karşılaştıklarını dile getirdi. Bu arada Sertap Benli'nin, kına elbisesiyle girdiği tekders sınavını başarıyla geçtiği öğrenildi.