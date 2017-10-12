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Sınavı geçersiz sayılan Zehra üniversiteye yerleşti

Astım hastası Zehra Betül Baş, sınavının iptal olmasından sonra başlattığı mücadelede amacına ulaştı.

12.10.2017 - 08:29
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Tokat'ta Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) giren astım hastası fen lisesi öğrencisi Zehra Betül Baş, tüp ilaçla salona girdiği gerekçesiyle sınavının iptal edilmesini taşıdığı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile yapılan görüşmeler sonrasında üniversiteye girmeye hak kazandı.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNE YERLEŞTİ

Sınavı geçerli sayılan Baş, yaptığı tercih sonrasında bir üniversitenin psikoloji bölümüne yerleştirildi.

Üniversite hayallerine KDK'nin ‘dostane çözüm’ kapsamındaki görüşmeleri sonrasında kavuşan Baş, kuruma mektup gönderdi. Mektubunda çok istediği psikoloji bölümünde eğitim görmesini KDK'ye borçlu olduğunu belirterek, sınavının geçerli sayılması dolayısıyla Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Sınavı geçersiz sayılan Zehra üniversiteye yerleşti

ZEHRA'NIN MUTLULUĞU

Zehra Betül Baş, mektubunda güvenlik, sınav binası sorumlusu ve salondaki görevli gözetmenlerin onayını alarak tüp ilaçla sınava girdiğini, buna karşın sınavının geçersiz sayıldığını hatırlattı. Sınavının geçersiz sayıldığını öğrendiğinde "Tamam bitti. Artık hiçbir şey düzelmeyecek" dediğini anlatan Baş, Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı başvurunun sonuç vermesinden ise büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Baş, mektubunda, şu ifadelere yer verdi: "Kamu Denetçiliği Kurumu’na çok minnettarım. Benimle birlikte benzer durumda birçok arkadaşın da onların sayesinde sınavı geçerli sayıldı, o arkadaşlar için de ayrıca minnettarım. Ben şimdi istediğim, olmayı hayal ettiğim yerdeyim."

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