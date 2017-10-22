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Sinem Kobal: Kenan kalbime dokundu

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, uzun süre sonra verdiği röportajda eşi ile ilgili ilk kez konuştu.

22.10.2017 - 12:13
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Geçen yıl rüya gibi bir düğünle evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun ilişkileri doludizgin devam ediyor.

KOBAL 1,5 SENE SONRA EKRALARA GERİ DÖNDÜ

Evlendikten 1,5 sene sonra ekranlar yeni dizisiyle geri dönen ünlü oyuncu Sinem Kobal, Hakan Gence'ye bir röportaj verdi. Bu röportajında ilişkisiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Sinem Kobal: Kenan kalbime dokundu

"KENAN RUHUMA VE KALBİME ÖYLE BİR DOKUNDU Kİ..."

En büyük 'iyi ki'sinin eşi Kenan İmirzalıoğlu olduğunu dile getiren sanatçı, "Kenan ruhuma ve kalbime öyle bir dokundu ki!" dedi.

"SORGULAMADAN TESLİM OLUYORSUN"

İmirzalıoğlu'nu bulduğunda ne hissettiği sorusuna ise, " İnsan ruhu çok acayip. Hepimizin bir ruh eşi vardır ve onu bulduğun zaman hissedersin derler ya... İşte onu buluyorsun. Sonra da hiç sorgulamadan teslim oluyorsun. Cümlelerle bunu anlatamıyorum, sadece yaşıyorum... Bu çok güzel bir duygu..." diye konuştu.

Sinem Kobal: Kenan kalbime dokundu

"EVET PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜM"

Kobal bir dönem psikolojik tedavi de gördüğünü ifade ederek, "Evet. Etrafında yaşadığın her şeyi algılamak için bir dış göze ihtiyacın var. Sadece bu işin yapanlar için değil, herkesin kendine iyi gelen şeylerden kaçmaması gerektiğine inanıyorum."

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