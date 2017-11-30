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Sinem Kobal kendini modaya adayacak

Rol aldığı son dizi yayından kaldırılan Kobal, İtalya'da tasarım eğitimi almaya karar verdi.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 09:37..
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Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik yürüten Sinem Kobal, iş hayatında istediği başarılara ulaşamadı.

Büyük umutlarla başladığı dizi, kısa sürede yayından kaldırılınca büyük bir üzüntü yaşayan Kobal, kariyeri için önemli bir karar aldı.

EĞİTİMİ İTALYA'DA ALACAK

Bir süre dinlenmeyi planlayan Sinem Kobal, İtalya'da tasarım eğitimi alarak moda sektörüne girme kararı aldı.

Sinem Kobal kendini modaya adayacak

KENAN DESTEKLİYOR

Eşi Kenan İmirzalıoğlu tarafından da desteklenen Sinem Kobal, yakın arkadaşları tarafından da bu konuda destek alıyor.

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