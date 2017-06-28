Sinema salonları artarken seyircisi azaldı

TÜİK’in sinema sektörüne ilişkin yaptığı araştırmaya göre; Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 5.4 artarak 2 bin 483 oldu.

KOLTUK SAYISI DA ARTTI

Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı da yüzde 3.3 artarak 307 bin 456 seyirci kapasitesine ulaştı. Kapasitenin artışına rağmen sinema seyirci sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 3.3 azalarak 55 milyon 260 bin 600 kişi oldu.

Yerli film seyirci sayısı yüzde 8.9 azalarak 28 milyon 834 bin 409 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 3.7 artarak 26 milyon 426 bin 191 kişiye ulaştı.

GÖSTERİLEN YERLİ FİLM SAYISI YÜZDE 5,3 ARTTI

Gösterilen film sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 8.7 artarak 53 bin 443 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 5.3 artarak 22 bin 642 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 11.4 artarak 30 bin 801 oldu.

SİNEMA SALONU BULUNMAYAN İL SAYISI 7 OLDU

2016 yılında sinema salonu bulunmayan il sayısı 7’ye yükseldi. Bu iller; Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari, Sinop, Şırnak ve Tunceli oldu.

TİYATRO SEYİRCİ SAYISI YÜZDE 2.8 ARTTI

Sezonlara göre bakıldığında; 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı yüzde 13.8 artarak 7 bin 766’ya ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı ve yabancı/çeviri eser sayısı geçen sezona göre yüzde 13.8 arttı. Tiyatro seyirci sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 2.8 artarak 6 milyon 16 bin 762 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 0.1 azalırken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 13.1 arttı.

TİYATRO KOLTUK SAYISI 1.1 ARTTI

Tiyatro salon sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 0.3 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 1.1 arttı. Buna göre; 2015-2016 sezonunda tiyatro salon sayısı 721 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 261 bin 885 oldu.

GÖSTERİ SAYISI AZALDI

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 5.1 azalarak 26 bin 816 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 8.9 azalırken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 9.8 arttı.

YETİŞKİN ESERİ SAYISI YÜZDE 7.8 ARTTI

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 7.8 artarken, oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 21,9 arttı. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 1.7 azalırken, çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 9.6 azalarak 10 bin 981 oldu. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 0.1 artarken çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 7.1 arttı.