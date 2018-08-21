Sinema tutkunu evini müzeye çevirdi

Kerkük'ün 80'lerdeki vazgeçilmezi sinema kültürü; savaş ve terör olaylarının arttığı 2003 sonrası tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Savaş ve çatışmaların başladığı 2003 yıllına kadar Kerkük'te toplam 7 sinema salonu bulunuyordu.

Film sevgisini evinin bodrum katını sinema müzesine çevirmekle gideren Kerküklü Abdulkadir Eyübi, savaşlardan dolayı şehirde kapatılan sinema salonlarının yokluğunu evinde oluşturduğu müzeyle doldurmaya çalışıyor.

"ESKİ FİLMLERE YOLCULUK YAPIYORUZ"

Abdulkadir Eyübi, en büyük temennisinin mevcut yerini geliştirerek daha çok film izletme imkanına sahip olmak olduğunu belirterek, Hafta sonları arkadaşlarımla burada bir araya gelip eski filmlerle geçmişe yolculuk yapıyoruz. Çocuklarımız da bazen bize katılıyorlar film izlerken" dedi.

SİNEMA AŞKI

Sinemanın kendisi için bir aşk olduğunu ve sevgisini hiçbir zaman ticarete dönüştürmeyi düşünmediğini söyleyen Abdulkadir Eyübi, amacının eskileri unutmamak ve unutturmamak olduğunu ifade etti.





"KERKÜK'TE SİNEMA SALONU YOK"

Kerkük'te yazlık ve kapalı sinema salonlarında 40 yıl makinistlik yapan Salah Bayraktar da '"Sinemada altın çağını 1980'li yıllarda yaşayan Kerkük'te ne yazık ki bugün bir tek sinema salonu yok. Eski günleri yad etmek için Abdulkadir Bey'le nostaljik filmleri izliyoruz" diye konuştu.

"TERÖR OLAYLARI SİNEMAYI ETKİLEDİ"

Savaş ve çatışmaların sinema ve kültürünü kötü etkilediğine değinen Salah Bayraktar, "Özellikle 2003'ten sonra terör olaylarının artmasıyla sinema ve sinema salonlarına ilgi azalmaya başladı. Patlama ve saldırılar olabileceği endişesiyle sinemaya gelenlerin sayısı her geçen gün azaldı. Son 15 yıldır Kerkük'te sinema salonu bulunmuyor." ifadelerini kullandı.



