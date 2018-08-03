taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.543
USD
5,1049
EURO
5,9245
ALTIN
198,16
PETR
73,4100

Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

Türkiye ile Amerika arasında son günlerde yaşanan gerilimin ardından dışişleri bakanları Singapur'da 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 09:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

45 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun görüşmesi TSİ 07.30'da başladı.

İki bakan arasındaki görüşme 45 dakika sürdü.

SONUÇ ALINDI

Reuters'ın geçtiği habere göre, iki bakan sorunların çözümkü konusunda mutabık kaldı.

"YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmenin ardından canlı yayında kısa bir açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Var olan sorunları nasıl çözeceğimizi değerlendirdik. Yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Krizlerin, sorunların bir görüşmede çözülmesi beklenemez." dedi.

Çavuşoğlu yaptığı görüşmede, Pompeo'ya tehdit dili ve yaptırımlarla sonuca varılamayacağını söylediklerini ve karşı tarafın da bunu anladığını söyledi.

Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulunmuştu.

Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

ABD'NİN AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yaptırımlar ne kadar ciddi olduğumuzun göstergesi" denildi.

Açıklamada ayrıca "İki ülke arasındaki sorunları çözmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata varıldı" ifadeleri yer aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

77
İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

185
Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

77
Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

38
Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

41
Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

93
Başörtüsü nedeniyle memurluktan atıldı davayı 12 yıl sonra kazandı

Başörtüsü nedeniyle memurluktan atıldı davayı 12 yıl sonra kazandı

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM