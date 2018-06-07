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Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

24 Haziran seçimleri kapsamında yurt dışında oy kullanacak seçmenler için Kapıkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında oy verme işlemi başladı.

AA | 07.06.2018 - 08:19..
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem  Milletvekili Genel Seçimleri takvimi kapsamında, gümrük kapılarındaki oy verme  işlemi için hazırlıklar günler öncesinde tamamlandı.

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

12 SANDIK KONULDU

Yurt dışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş  katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Yurt dışında yaşayan,  seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin  ardından oylarını kabinlerde kullanarak, sandığa attı.

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

SAAT 08:00 İTİBARİYLE BAŞLADI

Oylamanın saat 08.00'de başlamasının ardından sandıkların önünde  yoğunluk oluştu.

Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük  kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme  işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü  saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler  oy kullanabilecek.

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

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