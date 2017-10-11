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Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen ilgilinin kendisine gösterilmeyeceğini söyledi.

11.10.2017 - 21:42
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Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti kapsamında gittiği Sancak bölgesinin Novi Pazar şehri, ziyaret dolayısıyla adeta doldu taştı.

ERDOĞAN'A BÜYÜK İLGİ

7 yıl sonra yeniden Novi Pazar’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı şehirde adeta bayram havası yaşattı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

"BANA BURADA ERDOĞAN KADAR İLGİ GÖSTERMEZLER"

Erdoğan'a övgüler dizen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ''Burada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen ilginin yarısının dahi bana gösterilmeyeceğini biliyorum. Ancak karşınıza çıkarak, hangi milletten ve dinden olursa olsun tüm Sırbistan vatandaşlarının çıkarları için elimden gelenin en iyisini yaptığımı ve yapmaya devam edeceğimi söyleyecek cesaret ve iyi niyete sahibim." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

"YAŞASIN SIRP-TÜRK DOSTLUĞU"

Vucic ayrıca, "Sizleri düşündüğü ve sizlere yardım etmek istediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Yaşasın Sırp-Türk dostluğu, yaşasın Sırbistan.'' ifadelerini kullandı.

Novi Pazar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama VİDEO

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

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