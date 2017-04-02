Sırbistan yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Sırbistan'da 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde, 6 milyon 724 bin 949 kayıtlı seçmen yurt içi ve yurt dışındaki 8 bin 396 merkezde oy kullanabilecek.

2 BİN GÖZLEMCİ

Oy kullanma işleminin TSİ 21.00'e kadar süreceği seçimde, 126'sı yabancı 2 bin 81 gözlemci görev yapıyor. Devlet Seçim Komisyonunun (RIK) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

Seçimde, Başbakan Aleksandar Vucic, eski Dışişleri Bakanı Vuk Jeremic, AB ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen Vojislav Seselj'in yanı sıra Sasa Jankovic, Miroslav Parovic, Sasa Radulovic, Luka Maksimovic, Bosko Obradovic, Aleksandar Popovic, Milan Stamatovic ve Nenad Canak yarışıyor.

5 YIL GÖREV YAPACAKLAR

Sırbistan'da halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı, 5 yıl görev yapıyor.

Seçimin ilk turunda adaylardan herhangi birinin oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda ikinci tura gidiliyor. İlk turda en fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda, daha fazla oy alan aday seçimi kazanıyor.