taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.394
USD
3,6937
EURO
4,3717
ALTIN
153,16
PETR
56,7300

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile birlikte Kalemegdan'ı gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundular.

11.10.2017 - 10:01
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tarihi Kalemegdan'ı gezdi.

Erdoğan'a Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de eşlik etti.

ERDOĞAN SEVGİSİ SIRBİSTAN'DA

Burada yoğun bir ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgi gösterilerine alkışla karşılık verdi.

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli VİDEO

İKİ ÜLKE ARASINDA YAKINLAŞMA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, iki ülke arasında dostluk ve iş birliği köprüleri kurulması gerektiğini vurgulayarak; "Sırp ve Boşnak halkları arasındaki barış, istikrar ve iyi ilişkileri güvence altına almamız bizim için önemli. Yarın da bunu görüşeceğiz. Orada (Novi Pazar) sadece Boşnaklar değil, Sırplar da olacak. Onlar da Erdoğan'ı selamlayacak.

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

1389 YILINDA DEĞİLİZ

Artık, birilerinin düşündüğü gibi 1389 yılında değiliz. Bugün 2017 yılındayız. Türkiye ile mümkün olan en iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz ve bunları inşa edeceğiz. Bu, Sırbistan'ın da Türkiye'nin de çıkarınadır." demişti.

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

İlginizi Çekebilir
Tüpraş'ta patlama: 2 ölü
Tüpraş'ın İzmir'deki rafinerisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Türk askerinin İdlib'deki ilk görev yeri
Türk askeri İdlib'in kuzeyinde kurulan üslere yerleşti.
Eylül'de 6.7 milyon yolcunun tercihi THY oldu
THY geçen Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13'lük bir artış göstererek 6 milyon 700 bin yolcu taşıdı.
Rus yazar ABD-Türkiye gerilimini değerlendirdi
İgor Molotov; Türkiye'nin bağımsızlık adımları atarak Ortadoğu'nun temel gücü haline geldiğini, bunun da ABD'yi rahatsız ettiğini yazdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
John Bass'ın davetine kimse katılmadı

John Bass'ın davetine kimse katılmadı

233
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

105
Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

386
Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

13
Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

113
Can Dündar vatan hainliğini sevdi

Can Dündar vatan hainliğini sevdi

123
Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM