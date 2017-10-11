Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tarihi Kalemegdan'ı gezdi.

Erdoğan'a Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de eşlik etti.

ERDOĞAN SEVGİSİ SIRBİSTAN'DA

Burada yoğun bir ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgi gösterilerine alkışla karşılık verdi.

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli VİDEO

İKİ ÜLKE ARASINDA YAKINLAŞMA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, iki ülke arasında dostluk ve iş birliği köprüleri kurulması gerektiğini vurgulayarak; "Sırp ve Boşnak halkları arasındaki barış, istikrar ve iyi ilişkileri güvence altına almamız bizim için önemli. Yarın da bunu görüşeceğiz. Orada (Novi Pazar) sadece Boşnaklar değil, Sırplar da olacak. Onlar da Erdoğan'ı selamlayacak.





1389 YILINDA DEĞİLİZ

Artık, birilerinin düşündüğü gibi 1389 yılında değiliz. Bugün 2017 yılındayız. Türkiye ile mümkün olan en iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz ve bunları inşa edeceğiz. Bu, Sırbistan'ın da Türkiye'nin de çıkarınadır." demişti.