Sırbistan'da renk festivali

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunduğu Samsun’da şehrin kentsel dönüşüm alanlarını analiz etti.

İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti, ülkesinin tıpkı Türkiye gibi bir ekonomik saldırıya uğrayabileceğini söyledi.

Açıklamalarıyla yine şaşırtan İbrahim Tatlıses, yine çocuk istediğini söyledi.

1 BDDK'dan dolar/TL açıklaması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, swap işlemlerine sınırlama getirdi.

2 Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı Trump'ın ekonomik savaşı hakkında konuşan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Bu bir savaş. Herkes parasıyla ülkesinde yatırım yapmalı" dedi.

3 CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybı yaşamasıyla ilgili "Bu ağır ve ahlaksız bir saldırıdır" dedi.

4 Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme MASAK, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşta kasıtlı olarak felaket tellallığı yapan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattı.

5 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası bir açıklama daha yaparak, piyasalara 10 milyar Türk lirası ve 6 milyar dolar kaynak sağladığını duyurdu.

6 Yiğit Bulut: Dövizden TL'ye dönenler kazanacak Yiğit Bulut, döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmaları, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine benzetti.