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Sırbistan'da renk festivali

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde yüzlerce kişinin katılımıyla renk festivali düzenlendi.

AA | 13.08.2018 - 12:14..
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Uluslararası Gençlik Günü kapsamında, Novi Sad Avrupa Gençlik Başkenti (OPENS) tarafından Sırbistan Novi Sad'daki Tuna Nehri kıyısında düzenlenen renk festivaline yüzlerce genç katıldı. Festivalde katılımcılar renkli boya toplarını birbirine atarak eğlendi.

Sırbistan'da renk festivali

3 BİN RENKLİ BOYA KULLANILDI

OPENS yetkilisi Ivana Milodrav, gençlerin fikir ve tasarımlarıyla şehri farklı renklere boyadıklarına inandığını söyledi. Ivana Milodrav, "Festivalin geleneksel hale gelmesini temenni ediyoruz. Festivalde 70 gramlık 3 bin renkli boya topu kullanıldı." dedi.

Sırbistan'da renk festivali

Sırbistan'da renk festivali

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