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Şırnak CHP il yönetimi istifa etti

CHP İl Başkanı Mehmet Sadık Çelik, genel merkezin aday belirlemedeki yanlış tutumunu gerekçe göstererek, il teşkilatı olarak partiden istifa ettiklerini açıkladı.

AA | 26.06.2018 - 12:28..
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İl başkanı Çelik ve yöneticiler, il binasında düzenledikleri basın toplantısında CHP'den istifa etti.

Çelik, yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimi öncesi eski il başkanı Mehmet Uğur'un milletvekili adayı olmak için istifa ettiğini ancak genel merkez tarafından listeye alınmadığını belirtti.

"PARTİMİZİN ŞAİBELİ TUTUMUNU HAZMEDEMİYORUZ"

Partinin aday belirlemedeki yanlışlarına tepkili olduklarını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu: "Biz eski il başkanımız Mehmet Uğur’u birinci sıra milletvekili adayı beklerken, tepeden inme, merkez yoklamasıyla, adı sanı belli olmayan bölgede tanınmayan biri milletvekili olarak belirlendi. Partimizin aday belirlemedeki yanlışları ve şaibeli bu tutumunu hazmedemiyoruz. Genel merkezimizin yanlış yolda olduğunu söylemek istiyorum. Partiye uzun yıllar hizmet etmiş birinin aday olması durumunda daha yüksek bir oy alacağımıza kesin gözüyle bakıyorduk. Fakat ne yazık ki bunlar olmadı. Bu nedenle CHP Şırnak İl Başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı, kadın kolları başkanlığı, gençlik kolları başkanlığı ve belde başkanları olarak istifa ediyoruz."

Şırnak CHP il yönetimi istifa etti


Resmi olmayan sonuçlara milletvekili genel seçiminde CHP, Şırnak'tan 5 bin 110 oy almıştı.

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