Şırnak Şehitleri son yolculuklarında

Geçtiğimiz Çarşamba günü Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından kalkan Couger tipi askeri helikopter, yüksek gerilim hattını takıldı ve düştü. Helikopterin içinde bulunan 13 rütbeli askerimiz şehit oldu.
ŞEHİTLER SON YOLCULUKLARINDA
13 şehidimizden Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespitleri yapılan Albay Gökhan Peker İstanbul'da, Albay Oğuzhan Küçükdemirkol Ankara'da, Yüzbaşı İlker Acar Balıkesir'de, Pilot Üsteğmen Abdülmuttalip Kesikbaş ve Teknisyen Uzman Çavuş Hakan İncekal Amasya Merzifon'da son yolculuklarına uğurlandı.
CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN DA CENAZEYE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çatalca'da son yolculuğuna uğurlanan Gökhan Peker'in cenaze törenine; Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Albay Oğuzhan Küçükdemirkol'un cenaze törenine katıldı.