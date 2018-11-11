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Şırnak’ta askeri bölgelere patlayıcılı 8 maket uçak düştü

Askeri bölgelere saldırı amaçlı gönderilen, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bağlanmış 8 adet maket uçağın düşürüldüğü belirtildi.

İHA | 11.11.2018 - 07:16..
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Şırnak’ta askeri bölgelere patlayıcılı 8 maket uçak düştü

El yapımı planör tipi maket uçaklardan Şırnak Valiliği giriş merdivenlerine 1 adet, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına 2 adet, Kayatepe Üs Bölgesine 1 adet, Aydoğdu Üs Bölgesine 1 adet, Aydoğdu Üs Bölgesinin 1 kilometre güney batısına 1 adet, Kostok Vadisi’ne 1 adet ve Şenoba Tugay Komutanlığına bağlı Hamittepe Üs Bölgesine 1 adet düştü.

Şırnak’ta askeri bölgelere patlayıcılı 8 maket uçak düştü

Şırnak’ta askeri bölgelere patlayıcılı 8 maket uçak düştü

EL YAPIMI PLANÖRLE SALDIRACAKLARDI

Maket uçakların uzman ekiplerce yapılan ön incelemede planör tipi gövdesi strafordan yapılmış ve piyasadan temin edilebilen şekilde el yapımı olduğu, model uçakların üzerinde elektrikli fünye tertibatlı plastik patlayıcılar bulunduğu ve bazı patlayıcıların çivi ile güçlendirildiği belirtildi.

Model uçakların üzerinde kamara tertibatının olduğu ve her uçağın ayrı ayrı komuta edildiği ve model uçakların düştükten sonra patlamadığı aktarıldı.

Şırnak’ta askeri bölgelere patlayıcılı 8 maket uçak düştü



Şırnak’ta askeri bölgelere patlayıcılı 8 maket uçak düştü



Şırnak’ta askeri bölgelere patlayıcılı 8 maket uçak düştü

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