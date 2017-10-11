taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.394
USD
3,6937
EURO
4,3717
ALTIN
153,16
PETR
56,7300

Sırp Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada Türk halkına çağrıda bulundu.

11.10.2017 - 10:35
  1. Haberler
  2. Dünya
Sırp Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ı ziyareti kapsamında başkent Belgrad'da düzenlenen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuşan Vucic, Sırbistan'ın Türk yatırımcılara sunduğu imkanlara değindi.

Sırp Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

TÜRK YATIRIMCIYA YÜZDE 5 DAHA İYİ İMKANLAR

Vucic, "Saygıdeğer Türk yatırımcılar, civardan her kim size daha iyi koşullar sağlarsa, biz sunduğumuz imkanları daha da iyileştireceğiz ve size diğerlerinden yüzde 5 daha iyi imkanlar sunacağız. Sırbistan hükümeti de ben de bunun garantörüyüz." dedi.

Sırbistan'da daha fazla Türk yatırımı görmek ve bu alanda Türkiye ile daha iyi bir iş birliği kurmak istediklerinin altını çizen Vucic, ülkedeki Türk yatırımlarının işsizliğin azalmasına yaptığı önemli katkıya dikkati çekti.

"TÜRK YATIRIMLAR VE ERDOĞAN'IN İYİ NİYETİ SAYESİNDE"

Vucic, "İşsizlik oranımız yüzde 26 seviyesindeydi. Bugün ise yüzde 11,8 seviyesine indi. Bunun, özellikle ülkemizin yoksul kesimlerinde, Türk şirketleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi niyeti sayesinde olduğunu söylemek istiyorum. Sırbistan'ın en uzak köşelerine gitmekten zorlanmadıkları için Türk yatırımcılara teşekkür ediyorum. Türkler dışında hiç kimse Krupanj'a, Leban'a, Zitoradja ve Vladicin Han'a gitmedi. Bu küçük yerlere kurtuluşu siz getirdiniz." şeklinde konuştu.

Sırp Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

ERDOĞAN'A ÖVGÜ, TÜRK HALKINA ÇAĞRI

Sırbistan'da çok sayıda devlet ve hükümet lideri ağırladığını anımsatan Vucic, "Bugüne kadar hiçbir konuğumun, kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar yoğun bir program yaptığını, onun gibi 24 saat boyunca çalışacak enerji ve güce sahip olduğunu görmedim. Siz Türk halkına çağrım, buna saygı duymayı bilmenizdir." ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sırbistan Ticaret Odası tarafından Halkbank'ın desteği ile düzenlenen iş forumuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in yanı sıra iki ülkeden 700'e yakın iş adamı ve bakanlar da katıldı.

İlginizi Çekebilir
Hamaney: Okulda Farsça öğretiliyor evde Türkçe öğretin
İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Azeri bir anneye çocuğuna Türkçe öğretmesini söyledi.
May ile Trump arasında telefon görüşmesi
Görüşmede; İran'ın nükleer anlaşması, ABD'nin Bombardier şirketine yönelik uyguladığı ithalat vergisi artışı ele alındı.
Ahmed: Yemen'de taraflar barışla değil güçle ilgileniyor
Vild eş-Şeyh Ahmed, savaştan dolayı halk fakirleşirken, nüfuz sahibi liderlerin zenginleştiğini vurguladı.
ABD'den Lübnan'a iki savaş uçağı hibe
ABD'nin Lübnan'a hibe ettiği iki adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı, Bekaa Vadisi'nde Lübnan ordusu yetkililerine teslim edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
John Bass'ın davetine kimse katılmadı

John Bass'ın davetine kimse katılmadı

261
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

113
Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

402
Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

14
Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

117
Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

19
Can Dündar vatan hainliğini sevdi

Can Dündar vatan hainliğini sevdi

134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM