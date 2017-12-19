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Şirpençe nedir

Osmanlı'nın en önemli padişahlarından biri olan Yavuz Sultan Selim Han'ın ölümüne neden olan hastalıktır.

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şirpençe

Diğer bir adı aslan pençesi olan şirpençeye vücudun ense ve sırt bölgelerinde daha çok rastlanılmaktadır.

İlk zamanlarında kaşıntıya sebep olur ve çok az bir ağrısı vardır. Zamanla bu kaşıntılar artar ve ağrılar dayanılmaz bir hal alır. Şirpençenin ucu sarı ya da beyaz olmaktadır ve teşhisi oldukça kolaydır.

BULAŞICI BİR HASTALIKTIR

Şirpençeler birleşe birleşe yayılır. Bu nedenle tehlikelidir. Kısa bir sürede önlem alınmazsa ağrılı ve kaşıntılı bir sürece girilir. Kıl köklerine yerleşen bakteriler sebebiyle ortaya çıkan şirpençe, patlama sırasında hem vücudun diğer bölgelerine yayılma imkanı bulur hem de başka insanlara da bulaşma fırsatı yakalar. Şirpençe içinde bulunan iltihaplı akıntı kana karışarak hastaların ölümüne yol açabilir.

DİKKAT EDİLMELİDİR

Padişah Yavuz Sultan Selim Han bu hastalık nedeniyle vefat etmiştir. O dönemde tedavisi olmayan şirpençenin zamanla tedavisinde büyük bir aşama kaydedilmiş olsa bile hala dikkat edilmesi gereken hastalıklar arasındadır.

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