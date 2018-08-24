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Sırplar Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı

Beşiktaş'ın Partizan deplasmanına konuk olduğu maçta Sırp taraftarlar 1. Kosova Şavaşı'nda Sultan Murad'ın şehit edilmesini hatırlatan ırkçı tezahüratlarda bulundu.

24.08.2018 - 09:24..
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Sırplar Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar öncesinde son aşamaya gelen Beşiktaş, play-off turunda deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadeleye Sırpların ırkçı söylemleri damga vurdu.

SIRPLAR YİNE IRKÇILIK YAPTI

Maç öncesinde bazı ırkçı taraftarlar, 1389 yılında 1. Kosova Savaşı sonrası Sultan Murad'ın harp alanında gezerken şehit edilmesini anlatan ırkçı bir tezahüratlar yaptı.

Partizan taraftarı Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı - VİDEO

"Her Türk bilir, Sırp oğlu Kapiloviç'in Murad'ı nasıl hançerlediğini." şeklindeki ırkçı tezahüratların yanı sıra tribüne soykırım suçlusu Radovan Karadzic’in pankartı asıldı.

Futbol dünyasında sık sık yaptıkları ırkçılıklarla gündeme gelen Sırp taraftarlar Beşiktaş maçında Hırvat futbolcu Vida'yı da protesto ettiler.

Sırplar Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı

CEZA ALMASI GÜNDEMDE

Sırp taraftarlar yaptıkları bu ırkçı söylemlerden dolayı ceza alabilir. UEFA'nın konuyu soruşturup ceza vermesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere UEFA, Beşiktaş'a Bayern Münih'le oynanan maçta sahaya kedi girdi gerekçesiyle ceza vermişti.

Sırplar Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı

Sultan Murad'ı zehirli bir hançerle şehit eden Miloş'un katli. Seyyid Lokman’ın “Hüner-nāme”sindeki minyatürden.

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