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Sisi ve Abbas Mısır'da bir araya geldi

Mısır'ın darbeci başkanı Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in vahşeti hakkında konuştu.

İHA | 04.11.2018 - 04:50..
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Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde bir araya geldi.

Sisi ve Abbas Mısır'da bir araya geldi

GÜNDEM FİLİSTİN

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen İkinci Dünya Gençlik Forumu kapsamında bir araya geldi.

Tarafların başta Filistin meselesi olmak üzere bölgedeki gelişmeler üzerine görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede Abbas’ın Sisi’ye iki ülke arasındaki iletişimi devam ettirmesi yönünde gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

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